Un horizonte para el PSdeG sin las disputas fratricidas de siempre

Uno de los dos expresidentes socialistas de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, acaba de escribir un libro con la mirada puesta en la política comunitaria, El horizonte europeo, pero en su presentación disparó fronteras adentro, y ya no sólo de España ni de Galicia, sino que puso el punto de mira sobre los mismos pasillos interiores del PSdeG. Señala Touriño que el peor de los males de su formación política es la falta de un líder sólido que lo represente durante una temporada estable más o menos larga, con tranquilidad para construir una alternativa y poder ganar unas elecciones. Y también apunta la causa que provoca esta importante carencia que lastra las aspiraciones socialistas en Galicia, la falta de unión que hay en la organización para apoyar a un líder sin fisuras. Hasta dice que él mismo padeció esta característica fratricida que, según el expresidente, define al PSdeG. Habló de él, pero se puede decir que quiso decir “entiéndeme Formoso”. No como advertencia a lo que le puede pasar, que también, sino a lo que ya pasó con el anterior líder, Gonzalo Caballero, al que en la provincia de A Coruña nunca quisieron como debían. Y a un candidato al que no se le apoya “se le debilita”, sin términos medios. Lo manifestó Touriño y tiene razón. ¿Aprenderá el PSdeG?

eduardo montero