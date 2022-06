Un mundo para que los jóvenes preparados no se vayan de Galicia

El presidente de la Xunta se levantó el jueves con energía juvenil, de eso no hay duda. Alfonso Rueda tuvo una de esas mañanas en que hasta le quedaría de perlas que lo fotografiasen montándose en la moto que le apasiona antes de gastar neumático hasta la hora de la rueda de prensa señalada tras el Consello de la Xunta. Ahí se bajaría como se bajo, con el típico aire rebelde de los universitarios veteranos y empezaría a disparar medidas que desmienten ese lugar común que dice que Galicia no es país para que acampen las preparadas juventudes actuales. Fue lo que hizo, pero sin montarse antes en las dos ruedas con radios, tal vez porque no le gusta vender motos. De una tacada, el presidente anunció importantes ayudas para el alquiler de viviendas destinadas a los menores de 35 años y la congelación, un año más, de las tasas universitarias en todos los campus gallegos. ¿Alguien acelera más? Pues sí, el propio Rueda cumplió el refrán de que no hay dos sin tres y comunicó una inversión cercana a los 24 millones de euros para extender y mejorar la digitalización de la enseñanza pública en la totalidad de los centros. Gas a tope para asegurar la Galicia del futuro. Facilidades para estudiar en todos lo niveles. Respaldo para poder emanciparse. Todas las semanas esperanzadoras noticias.

eduardo montero