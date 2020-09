Alumnos de Ames quedan sin actividad extraescolar

Las asociaciones de madres y padres de alumnos (ANPA’s) de los centros públicos de Ames acaban de decidir que el curso 2020-2021 arranque sin organizar las actividades extraescolares de las que se venían ocupando tradicionalmente en cada uno de los colegios. La decisión, tomada por unanimidad, obedece “á situación sanitaria actual e á complexidade e dificultade de acometer protocolos de prevención e desenvolvemento de actividades grupais necesarios e de obrigado cumprimento” ante la pandemia.

Los padres y madres del CEIP A Maía, CEIP Agro do Muíño, CEIP Barouta, EEI Milladoiro y CEP de Ventín quieren destacar, igualmente, “as esixencias e a falta de apoio da Consellería de Educación ás ANPA’s, condicionando a realización das actividades extraescolares á elaboración de cada entidade dun protocolo propio que formaría parte do plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2020/2021 e que debería ser aprobado polo centro”.

Y esto es es así porque, según inciden desde las asociaciones de progenitores, “non contamos cos coñecementos nin co persoal técnico apropiado para desenvolver esta tarefa, e a Consellería de Educación nin sequera puxo á nosa disposición un modelo de protocolo” del cual partir.

A su juicio, esta “delegación total” de competencias “parécenos unha irresponsabilidade, e as asociacións de pais non estamos dispostas a asumir esta función que claramente compete á Xunta”. Sin embargo, también dejan claro que, aunque el curso empezará sin estos programas, se realizará un seguimiento activo de la situación en el transcurso del primer trimestre, “e revisaremos esta decisión, valorando o desenvolvemento da actividade escolar e da vida en xeral nos vindeiros meses”. Lamentando tal decisión, esperan que por lo menos “contribúa a reducir riscos neste inicio de curso”.