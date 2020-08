Ames ampliou ata o 26 deste mes o prazo para solicitar as axudas ao comercio e as empresas

Ames. As asociacións de empresarios e comerciantes de Ames teñen de prazo ata o 26 deste mes para presentar a documentación que lles permita acceder ás subvencións que a concellaría de Promoción Económica ofrece. Ademais, as xustificacións de gastos correspondentes á anualidade de 2019 poderán presentase ata o 15 de setembro.

A decisión desta ampliación de prazos tómase por mor da situación excepcional que estamos vivindo a raíz da pandemia da covid-19 e despois de ter mantido conversas coas asociacións de empresarios e posibles beneficiarios destas axudas.

Lembrar que foi o 18 de xullo de 2020 cando a xunta de goberno local acordou a convocatoria das subvencións para a promoción do comercio no Concello de Ames, decidindo nove días despois modificar a data límite para solicitar as axudas. m.m.