Ames ten espazos teatrais onde había escaparates

Ames. Os escaparates de varios comercios de Bertamiráns e do Milladoiro converteranse por unhas horas no escenario onde o grupo Chévere amosará varias das súas creacións teatrais. As actuacións desta compañía, que conta entre outros co Premio Nacional de Teatro, terán lugar na tarde de hoxe no Milladoiro, e durante a mañá e tarde de mañá sábado, en Bertamiráns. Cambio de tempada, Bailaríns pendurados, Tres Tenores, Pernas e Telesaúde son os títulos das cinco pezas breves que conformarán o repertorio da proposta. Co obxectivo de favorecer os grupos reducidos faranse dous, tres e ata catro pases de cada peza. “No contexto da crise provocada polo covid-19 faise máis necesario que nunca desenvolver accións de animación e promoción do comercio de proximidade, un dos sectores máis afectados. Con EscapÁrate! convertemos os escaparates, auténtico sinal de identidade do comercio, en escenarios para o teatro”, sinala Xesús Ron, director artístico de Chévere. A.P.