Apertura de la XXX Festa da Anguía y Caña do País en Valga

Llega mañana la Festa da Anguía del Concello de Valga que, en su treinta edición, se prolongará los días 21, 22,23,28,29 y 30 del presente mes.

La celebración consiste en la cata de diferentes tapas ,cuyo ingrediente protagonista es la anguila, de forma gratuita. Este año, participan seis establecimientos en la muestra gastronómica: Café-bar Couceiro, bar Juan, Cafetería Auditorio, Café-bar O Pontellón, Pastelería Caprichos y Bar Pardal. Los horarios de las degustaciones tendrán lugar de 12 a 15 horas, y los sábados también de 20 a 23 horas. Además, aquellos que prueben las racionas podrán participar en un sorteo de diez vales de 30 € para gastar en comercios locales. Lo único que deben hacer es votar la mejor degustación. Con esto, el Concello pretende intensificar las ventas de los establecimientos del pueblo.

Este certamen solamente tendrá lugar el primer fin de semana de la fiesta, durante los días 22 y 23 de agosto, mientras que la semana siguiente solo habrá cata.

El premio vendrá dado según la votación popular y un jurado. Los tres establecimientos con las mejores puntuaciones obtendrán la medalla de oro, plata y bronce. A lo sumo, el jurado elegirá una única tapa como vencedora, que será expuesta el próximo año en la octava edición de la ruta de la anguila.

Pero aquí no se da por finalizada la programación del municipio valgués para agosto, ni mucho menos; de hecho, el último fin de semana se festejará la Muestra da Caña do País, en la que los destiladores artesanales del municipio expondrán sus propios aguardientes en el centro de Interpretación da Caña do País.

En este concurso se podrán distinguir tres modalidades: caña blanca, tostada y de hierbas. El premio para la primera será de 300 euros, mientras que los restantes obtendrán un galardón de 200 euros cada uno. Además, el Ayuntamiento obliga a los vencedores a venderles una garrafa del licor ganador.

Para participar, únicamente es necesario estar registrado en la Agencia Tributaria de Valga y acudir a las oficinas municipales para solicitar las botellas donde se presentarán los aguardientes. El plazo de inscripción finalizará el 26 de agosto a las 14 horas.

Asimismo, el sábado 29 de agosto, se dará paso a la muestra de destilado, donde los cañeiros valgueses presentarán sus licores alrededor de las calles del pueblo para que todo viandante pueda optar a su degustación.

CARTEL. El cartel de la XXX Festa da Anguía y la Muestra do Caña do País de este año viene presentado a partir de un dibujo de Samuel González Temperán, a base de ceras y lápices de diferentes colores.

El Ayuntamiento de Valga organizó un concurso artístico con el lema: Se a covid queres superar, a anguía e a caña deberás probar. Samuel, que este año comenzará sus estudios en 2º de la ESO, en el instituto de Valga, quedó como vencedor en el certamen, y obtuvo un galardón de cien euros, además de un gran trofeo.

El dibujo muestra a la bella Otero, destilando su aguardiente a las orillas del río y rodeada por tres anguilas, que llevan consigo la mascarilla, lo que representa las medidas de prevención que hay que tener en cuenta ante la situación de la pandemia de la covid-19.

El dibujante ha afirmado que siempre le ha gustado pintar y que lo utiliza como vía de escape ante el aburrimiento, por lo que este cartel también ha servido como un ápice de color hacia la población de Valga, que celebra su séptima edición de las fiestas, después de haber vivido unos meses de incertidumbre debido a la crisis sanitaria.