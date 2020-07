Apoio económico para fomentar a igualdade

Deza. O Diario Oficial de Galicia publica a resolución da

orde de axudas destinadas ás entidades locais galegas para a promoción da igualdade. Tres dos programas destas subvencións están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo e inclúen o apoio a catro programas dirixidos ao fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar; á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e

tratamento da violencia de xénero; e ao funcionamento dos Centros de Información ás Mulleres (CIM). A cuarta liña destinada a accións de sensibilización, información e difusión sobre igualdade

e prevención da violencia contra as mulleres enmarcase no desenvolvemento en Galicia das medidas ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Neste apartado Silleda beneficiase con 12.000 euros. Tamén os tres centrosde información á muller (CIM) destas comarcas, (A Estrada, Lalín e Silleda), recibirán apoio para atender a mulleres en situación de especial vulnerabilidade nestes centros. De feito, estas axudas financian a contratación para cubrir postos e fomentar o traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero. En total, as axudas que tocanlles roldan os 135.90 euros. arca