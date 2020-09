Apoyan con 800.000 euros las mejoras turísticas en 38 concellos

sin duda no son buenos tiempos, en lo que a la evolución económica se refiere, para un sector como el turístico, muy castigado por la crisis sanitaria. No sólo han sido los bares o restaurantes los que en muchos casos han tenido que echar el cierre de manera temporal, ya que también se han paralizado actividades como excursiones o visitas a zonas o monumentos atractivos para el viajante. Por ello no está de más que se aproveche este tiempo sin aglomeraciones para hacer una puesta a punto a un patrimonio cultural en ocasiones demasiado expuesto a la curiosidad humana. Y bienvenida sea cualquier inversión en conservación y mejora de todas y cada una de las ofertas que esconde este atractivo país llamado Galicia.