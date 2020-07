Ascenden a 60 as hectáreas queimadas no incendio da Pobra do Caramiñal

SANTIAGO. EP. O incendio que se declarou na madrugada deste sábado na Pobra do Caramiñal (A Coruña) queimou unhas 60 hectáreas e está "estabilizado" desde as 14,53 horas, de acordo coa Consellería do Medio Rural. As lapas, que afectan a terreos da parroquia de Lesón, empezaron ao redor das 3,30 horas, polo que "todo indica que foi intencionado", agregou a Consellería. Para controlalo traballaron cinco axentes, seis brigadas, sete motobombas, unha pa, catro avións e sete helicópteros.

Pola súa banda, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico informou do despregamento de diversos medios en Galicia para a extinción de tres incendios: o da Pobra e dous xa controlados declarados onte en Santiago e en Quiroga (Lugo). A Brigada de Reforzo de Incendios Forestais (BRIF) de Laza (Ourense) está a colaborar na Pobra, onde están a traballar tamén dous helicópteros Kamov das bases de Ibias (Asturias) e Plasencia do Monte (Huesca) e un avión para a observación do incendio desprazado desde León. Tamén colaboran tres avións anfibios Canadair procedentes de Lavacolla e Matacán (Salamanca), que xa foron desmovilizados.