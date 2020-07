Atopan restos de ouro nos pigmentos do Cruceiro de Carreiras de Pontecesures

As obras de restauración e conservación do Cruceiro de Carreiras, no municipio pontevedrés de Pontecesures, xa remataron logo de estar paralizadas tres meses como consecuencia da pandemia polo covid-19. Os traballos, a cargo de Xosé Lomba, serviron para descubrir que os pigmentos do monumento conteñen restos de ouro.

Segundo explican desde o Concello, a sorprendente composición das pinturas, que lles confire a súa cor particular, foi analizada polo grupo GEMAP da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Nesta investigación explicouse que a cor verde esmeralda contiña arsénico e as cores douradas e amarelas albergaban unha cantidade de ouro responsable da devandita coloración.

Ademais, durante os traballos de conservación tamén se descubriu que a cruz figurativa está feita en dúas pezas e en dous tipos de pedra. Ao mesmo tempo, observáronse tres tapóns de chumbo, que inicialmente selan os seus correspondentes picos de ferro, agrupando os maiores fragmentos da cruz.

OUTRAS SORPRESAS Os responsables explican que o resto das pezas estaban adheridas con morteiro de cal ou cemento. Algunhas xuntas foron saneadas o máximo posible, adheríndose con resina epoxi e seladas externamente con morteiro de cal.

Os traballos de restauración crearon máis sorpresas, polo que ao eliminar a plantadora que cubría parte dos chanzos do cruce, atopouse un pavimento baseado en cachotería de granito que con toda probabilidade se estende por debaixo do resto do piso, de formigón.

O Concello pontevedrés reconsidera recuperar o chan orixinal da praza, poñendo en valor este elemento patrimonial, segúundo explican nun comunicado.

Hai que lembrar que esta actuación está cofinanciada pola Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontecesures. Os traballos foron adxudicados ao restaurador Xosé María Lomba por un importe de 6.957,50 euros, financiando o organismo provincial un total de 5.757,71€ a través dunha subvención para este tipo de obras.