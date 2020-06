Cabo de Cruz ‘luce’ el pantalán de bateeiros, de 240 metros de largo

Rosa Quintana destacó ayer “a importancia de que tres empresas galegas se puxeran dacordo para levar a cabo o proxecto do pantalán de bateeiros de Cabo de Cruz, que é o máis moderno da comunidade (con diques flotantes de formigón que aportan gran estabilidade e seguridade) e que, como me contaba esta mañá un usuario, supón un antes e un despois para o sector”. Añadió que “podemos dicir que todo o sector, tanto para as embarcacións profesionais da pesca como para as auxiliares de acuicultura, dispón xa de pantaláns, a falta tan só de rematar os de Meloxo e Moaña”. En esta dotación se habilitarán un centenar de plazas de amarre para la flota de acuicultura, con esloras comprendidas entre los 14 y los 22 metros. La demanda actual es de 91 embarcaciones bateeiras. Desde el viejo muelle se observan en su totalidad las monumentales dimensiones del nuevo pantalán.