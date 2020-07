Camiños de Auga invita a disfrutar de la naturaleza del interior gallego

Un embalse, una laguna Reserva de la Biosfera, dos ríos y sus afluentes, siete espectaculares cascadas, once rutas de senderismo homologadas, cinco variantes del Camino de Santiago, más de 1.200 plazas de alojamiento en la naturaleza, ejemplos únicos del románico y una excelente gastronomía de cercanía. Son algunos de los atractivos que ofrecen las Terras do Ulla e do Tambre, territorio localizado en la confluencia de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, y que el GDR Ulla Tambre Mandeo está dando a conocer en la campaña Camiños de Auga, orientada a promover el turismo de naturaleza en los nueve municipios que lo integran.

Dirigida al público gallego y del norte de Portugal, esta campaña se desarrolla principalmente en el campo digital desde las redes sociales de Camiños de Auga y, en concreto, en sus páginas en Facebook (@caminosdeauga) e Instagram (@caminos_de_agua).

La iniciativa se complementa con un vídeo promocional en el que se destacan los principales valores del territorio —mar interior, baños de bosque, reserva de la biosfera, gastronomía, entorno seguro— y se reforzará con nueve piezas audiovisuales de diez segundos para difundir en las redes sociales. El vídeo se puede ver en el canal de Youtube del GDR.

Reencontrarse con la naturaleza en un entorno seguro es uno de los principales reclamos de Camiños de Auga. Por las Terras do Ulla e do Tambre discurren las aguas del río Ulla y son cuna de los ríos Tambre y el Mandeo. Dejan verdes paisajes, espectaculares cascadas, áreas recreativas y zonas de baño, además de la Laguna de Sobrado dos Monxes —una de las principales zonas húmedas de Galicia— y el embalse de Portodemouros. Sin olvidar que la Serra do Caréon, incluida en la Red Natura, esconde especies endémicas.

Las Terras do Ulla e do Tambre se pueden conocer a pie, en bicicleta y en las rutas al volante en coche o autocaravana. Le permitirán al visitante sorprenderse con un conjunto de alcornoques típicos del paisaje mediterráneo a orillas del río, disfrutar de cascadas como la de As Hortas o la del Inferniño o cruzar el embalse de Portodemouros en el único ferri de aguas dulces de Galicia.

Junto a varias rutas de senderismo, atraviesan la zona cinco variantes de la Ruta Xacobea: Camino Francés, Camino Primitivo, Camino del Norte, Camino del Norte Ruta de la Costa y el llamado Camino del Holandés (ruta cicloturística Eurovelo 3). Se trata de los últimos tramos a las puertas de Compostela, municipio limítrofe. En un radio de 50 kilómetros se encuentran también las ciudades de A Coruña y Lugo, y tanto las Rías Altas como las Rías Baixas están a menos de una hora en coche.

Por otro lado, el monasterio de Sobrado dos Monxes, el casco histórico de Melide, las iglesias de San Antolín de Toques o de Santa María de Mezonzo, en Vilasantar, son joyas de la arquitectura religiosa en Galicia. La Ciadella de Sobrado o el dolmen Forno dos Mouros, en Toques, forman parte también del legado arqueológico y patrimonial que se puede descubrir en el territorio. El Museo do Mel, el etnográfico Terra de Melide, o el de pintura Bea Rey, en Sobrado, enriquecen la oferta cultural.

GASTRONOMÍA DE CERCANÍA. La producción agroganadera local marca una gastronomía de cercanía, natural y de calidad, con el queso de la DOP Arzúa-Ulloa y los melindres, ricos y amendoaos de Melide, o galo Piñeiro y la miel como grandes baluartes. Una extensa y diversa red de establecimientos de restauración permite degustar los manjares y el buen hacer culinario de la zona.

El descanso también está garantizado en las más de 4.000 plazas de alojamiento de todas las tipologías. De ellas, más de 1.200 se ofrecen en plena naturaleza.

Los ayuntamientos de Arzúa, Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Sobrado dos Monxes, Toques, Touro y Vilasantar, que conforman el GRD Ulla Tambre Mandeo, esperan a los visitantes.

El presidente del GDR, Manuel Taboada, invita a todo el mundo “a conocer las Terras do Ulla e do Tambre, darse baños de bosque o practicar deportes náuticos, pero, sobre todo, a relajarse y disfrutar con los cinco sentidos de todas las experiencias que los esperan en un entorno seguro y amistoso”.

“La colaboración de todos los empresarios del sector turístico y su profesionalidad facilitarán que todas las personas que visiten este verano nuestros Camiños de Auga disfruten de una experiencia inolvidable”, rubrica Taboada.