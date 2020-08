Chollazo con InserAmes-Brión: trabajo para el 40 % de alumnos

dende que empezou, este programa deixou claras dúas cousas. Por unha banda, que é posible a reciclaxe dos desempregados maiores de 45 anos, colectivo que pode desenvolver as ocupacións para as que reciben clases tan ben ou mellor –aportan unha experiencia vital de máis de catro décadas– que calquer outro. Pero tamén darlle futuro aos menores de 30 anos, outra franxa de idade cuns índices de paro que meten medo, aínda que posiblemente non lle vai gañar ninguén en ganas. Pero aínda hai máis: este tipo de formación axuda a facer comarca, e aínda que a ningún destes municipios parece facerlle demasiado tilín recoñecer que levan toda a vida convivindo en torno ao Val da Maía (topónimo que apenas empregan) a realidade é que os seus intereses e necesidades adoitan ir da man.