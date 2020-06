Critican la basura que se apila en Bosque Animado

ames. Vecinos de la urbanizción Bosque Animado, en Ventosa (Ames), han trasladado su malestar a este diario por una constante que, aseguran, se repite en los últimos meses: “Nuestros cubos de basura se han convertido en el vertedero de la zona, y a nadie parece importarle”, aportaba una afectada. A su juicio, no hay día en el que no se lleven una sorpresa al ir a tirar la basura, encontrándose “desde bidés hasta colchones, pasando por parachoques, paredes, teles y ropa toda desperdigada por el suelo”. Para más inri, existe un cartel que indica que está prohibido dejar ese tipo de objetos ahí, y que la deposición de los mismos conlleva una multa, aunque creen que “a la gente parece no importarle; pero no solo a la gente no le importa, parece que al Concello tampoco, ya que nadie hace nada”. Los vecinos de la urbanización ya hemos protestado por esto “muchas veces, pero nadie nos hace caso”, y lamentan que se ha llegado al punto “de ver un montón de bolsas alrededor de los cubos y que estos estén vacíos. Ya no sabemos qué más hacer, no sabemos cómo hacer que esto termine, pueden pasar semanas desde que vienen a recoger la basura hasta que vuelven”. El Concello llegó a editar calendarios con imágenes de este tipo de vertederos para intentar concienciar, pero parece que el efecto en Ventosa ha sido el contrario. m. outeiro