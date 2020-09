Cultura Quente deixa ganas de repetir con grupos de Caldas

A programación cultural municipal de Caldas de Reis para este verán tan marcado pola situación sanitaria, que se presentou baixo o nome do seu emblemático festival Cultura Quente na súa 23ª edición, deixou un inmellorable sabor de boca tanto entre o público como no seo dos artistas participantes e abriu de par en par as portas a manter a aposta en próximos veráns pola creatividade local.

Caldas viviu entre o 16 de xullo e o pasado 3 de setembro unha frenética actividade cultural que congregou a preto de 200 artistas nos diferentes escenarios da localidade, con máis de trinta grupos e compañías e ao redor de sesenta actividades programadas. O programa contou co respaldo absoluto do público e foron numerosos os concertos que completaron o aforo cada fin de semana.

A concelleira de Cultura, María López, fixo onte balance da programación e remarcou que “foi a maior aposta por artistas e creacións locais da historia do festival Cultura Quente” para afirmar que “os obxectivos cumpríronse con creces”.

O talento dos grupos da localidade quedou proxectado máis aló de Caldas grazas ao ciclo Son Cileno, que reuniu toda a creatividade local en memorables actuacións de grupos e bandas como Soüldiers, Gradín Tom & Reverendo, Dj Xaby, Dj Óscar, Dj Moe, Os meninos, Chorinhos e Afíns, Froján, AnecoiD ou Igloo, entre outros.

A Escola Municipal de Música de Caldas tamén tivo un papel fundamental dentro do festival. Os concertos de Música da Escola deixaron patente o enorme nivel de músicos formados en Caldas, de antigos alumnos das Escola e dos profesores do propio centro. Polo seu lado, Vermú de Domingo, encheu as rúas de alegría á hora do aperitivo con grupos de gaitas, fanfarrias e charangas que desfilaron en pasarrúas. Tamén sairon ao vermú coincidindo coas festas patronais os xigantes e cabezudos que non quixeron perder a oportunidade de saudar a caldenses e visitantes.

A todo isto sumáronse as actividades deportivas e lúdicas para nenos e nenas do programa Brincadeira. Así mesmo, a 23ª edición de Kaldarte incluída no festival deixou en Caldas máis de vinte intervencións esparexidas por todo o casco urbano e enriqueceu as rúas e espazos públicos mostrando a Vila Termal dende unha perspectiva rompedora e diferente. Tamén se engadiu á programación o concerto da sección de percusión da Orquestra Clásica de Vigo enmarcado no ciclo Música no ar da Deputación pontevedresa.

O festival foi deseñado co obxecto de favorecer un impacto positivo sobre a actividade comercial e hostaleira. Porén, desenvolveuse baixo a filosofía de levar as actuacións e actividades a todos os espazos e recunchos da vila demostrando que escenarios como As Palmeiras, o Campo da Torre ou A Tafona son ideais como colectores culturais. A aposta polo propio e o local trascendeu incluso o eido puramente artístico e chegou tamén á parte técnica, sendo a empresa caldense Global Setup SL a encargada do son, a iluminación e a produción dos espectáculos.

O alcalde, Juan Manuel Rey, coincidiu en valorar a proposta cultural estival como “un éxito, tanto pola afluencia de público, como por satisfacer a demanda de ocio neste verán tan particular e por contribuír á reactivación da economía local apostando pola nosa vila e os nosos artistas”. O rexedor tamén amosou a súa satisfacción “por dar apoio a moitos artistas locais que se viran moi prexudicados pola situación sanitaria e tiveron, deste xeito, a oportunidade de proxectarse dende a súa casa”.