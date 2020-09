Dos turnos y espacios extra para la comida de los escolares en Ames

A Maía. La concejalía de Educación de Ames, previa reunión con los directores de centros, las ANPA y empresas de servicios, acaba de reorganizar el servicio de comedor en sus colegios. Así, en el CEIP A Maía habrá dos turnos de comedor y se usarán las aulas de 1º, 2º e 3º de Primaria (cuando se terminen las nuevas instalaciones, se trasladará a este espacio).

En el CEIP Agro do Muíño también incluyen dos turnos, empleando las aulas de Infantil, al igual que en el CEP de Ventín, echando mano en este caso de la sala de usos múltiples. Con respecto al CEIP de Barouta, sólo se incluye un turno para comer al igual que en la Escola de Educación Infantil do Milladoiro.

Una vez terminado el almuerzo, “o alumnado regresará á súa aula correspondente e aqueles alumnos que xa realizaron o xantar na súa aula permanecerán na mesma ata o momento da recollida dos nenos na súa quenda correspondente, polo que recoméndase que, na medida do posible, as familias anticipen o horario de recollida do alumnado no centro escolar”, apunta el Concello.

Respecto a la limpieza de dientes, no podrá realizarse en el centro escolar tras la comida, “polo que é recomendable que o fagan ao regresar á casa o antes posible”. m.m.