En estado grave a muller agredida con arma branca pola súa parella en Coristanco

A muller agredida pola súa parella o xoves en Coristanco (A Coruña) atópase ingresada na UCI do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) en estado grave, segundo informaron a Europa Press fontes hospitalarias.

En concreto, a vítima está ingresada por ferida de arma branca no tórax con afectación cardíaca, precisaron as mesmas fontes sobre o seu estado e á espera do parte médico de evolución.

A detención do home por parte da Garda Civil produciuse na tarde deste xoves, segundo informaron fontes próximas á investigación.

En concreto, o 112 Galicia recibiu sobre as 16,45 horas unha chamada de alerta en relación a unha agresión que se produciu na localidade coruñesa de Coristanco.

Até a zona desprazáronse efectivos das forzas da orde e o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago, que trasladou á muller ferida até o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).

Segundo precisaron a Europa Press fontes próximas á investigación, non constan que existisen denuncias previas por violencia machista.

A CORUÑA. EUROPA PRESS