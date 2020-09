Finalizan as obras de mellora de vías na vila de Carnota

CARNOTA. O Concello de Carnota vén de rematar as actuacións de mellora acometidas en diferentes viais do municipio nas que se investiron os fondos que aporta a Deputación a través do Plan Único. Así, gracias ao POS 2019 levouse a cabo a adecuación de rúas no núcleo de Mallou e en Lira. Asemade, tamén repararon o pavimento na rúa Campo de Sofán e na estrada que une Carracedo con Cornido. Segundo sinalou o mandatario local, Juan Manuel Saborido, “xa temos encarrilado o plan de obras do 2020”. “Agora van a ir saíndo por licitación e estamos interesados, sobre todo, no parque infantil de Carnota e no saneamento de Pedrafigueira”, engadiu o rexedor. m. T.