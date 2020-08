Guerra al plástico de un solo uso en A Coruña con Fegama

o plástico foi o gran material do século XX, aínda que a súa orixe está nun concurso de ideas para substituír o marfil das bolas de billar, alá polo 1860. Emprégase para case que todo nos seus múltiples formatos, e trátase dun material artificial que non depende da abundancia ou non dunha determinada planta ou animal, senón que coma derivado do petróleo, semellaba cando menos tan abundante coma o fuel. Pero como coa gasolina, o seu principal problema é a contaminación que produce, neste caso porque tarda entre cen e mil anos en descompoñerse dependendo da súa calidade e grosor. Ante estes datos, hai que apoiar as limitacións e todos os impostos cos que se poida gravar. E, cando menos, empregalo varias veces antes de desfacerse del... pois mesmo coma bolsa para o lixo.