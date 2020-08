Iago Toba pone en valor el impulso turístico de Muxía

El alcalde de Muxía está convencido de que terminará el mandato con el bastón de mando entre sus manos. Y no porque se haya reconducido la situación con los ediles díscolos, en absoluto. Sino porque cree que aunque existe una posibilidad numérica real, también una serie de parámetros que impedirán que se promueva la tan mentada moción de censura. La presión social de los vecinos de la zona, la falta de valentía de los supuestos promotores y el aluvión de obras que están a punto de empezar y que Iago Toba cifra en cerca de 2,5 millones de euros, comenzarán a ejecutarse en los próximos meses. Y además se echan por tierra las críticas de inacción de su gobierno. “Para facer unha moción de censura hai que ter valentía y argumentos creíbles”.

De todas las maneras, el mandatario ya reitera su intención de presentarse a las próximas elecciones en cualquiera de los escenarios que se puedan presentar y, para salir de dudas, reta al Partido Popular a dar el paso. O en caso contrario, a no obstaculizar a su gobierno: “Non poden ter como refén ao pobo de Muxía por fastidiarme a min”. Eso sí, Iago Toba manifiesta: “Prefiro perder a alcaldía con honra a deixar que me manipulen por intereses escuros”. Y también lamenta que cuatro concejales llegaran a un “pacto da vergoña e a unha alianza artificial” con el PP y “traizoaran ao pobo de Muxía” sin razones lógicas: “Pasaron de votar a favor dun orzamento a apoiar unha alegación mal presentada polo PP, foi sorprendente. O que fixeron foi quitarlle 50.000 euros aos muxiáns”. Y citó el caso de la concejala Irma García “que leva dez meses de baixa pero vén ao pleno. Saleu do grupo socialista e marchou do goberno, pero olvidouse renunciar a súa dedicación exclusiva e está na casa cobrando”.

El mandatario de Muxía está muy pendiente del Parador de Turismo de la Costa da Morte. Lo visita con frecuencia y se siente muy contento porque el sector hostelero de Muxía entiende que es un motor ideal para la actividad turística en la localidad.

“A clientela do Parador é usuaria da hostelería de Muxía, está deixando moitos ingresos e elevando o nivel do poder adquisitivo dos visitantes que visitan o pobo” sentencia Toba.

El regidor alaba la capacidad que ha tenido el sector para modernizarse y considera al inmueble de Lourido casi como un regalo caído del cielo: “O Parador de Muxía é unha referencia e un polo de atracción. É importante que teñamos un nome dentro da rede de Paradores. Ademais o propio edificio é un resumen de toda a Costa da Morte, representa o que somos como cultura e como tradición”, destaca. X.M.L.