Identificado o condutor dun vehículo que fuxiu tras atropelar a un home en patinete en Outes

A Garda Civil identificou ao condutor do vehículo que fuxiu do lugar do accidente despois de atropelar a un home que circulaba en patinete no termo municipal de Outes (A Coruña).

Segundo confirmou a Garda Civil, este sinistro tivo lugar sobre as 21,00 horas deste xoves no quilómetro 62,150 da estrada AC-550 ao seu paso polo municipio de Outes.

O accidente de circulación consistiu na colisión dun vehículo cun patinete cuxo condutor resultou ferido, mentres que o primeiro fuxiu do lugar. Por iso, realizáronse xestións para a localización do vehículo e condutor fuxido.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia de soporte vital básico e un equipo sanitario da PAC de Noia para atender ao ferido, M.R.T.G., de 65 anos, que foi evacuado ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

En concreto, o equipo de Atestados da Coruña instruíu dilixencias por abandono do lugar dos feitos. A Benemérita confirmou que "o autor está identificado" e "pendente de localizar" para ser investigado por un delito de abandono do lugar do sinistro.

Está previsto que nas próximas horas sexa posto a disposición xudicial, indicaron as mesmas fontes.