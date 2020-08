Las alcaldesas se quedan sin vacaciones por el coronavirus

Estamos viviendo un momento complicado y disfrutar de las vacaciones en estos tiempos de crisis sanitaria, sobre todo para aquellas personas cuyo trabajo consiste en buscar el bienestar de los suyos, es casi misión imposible. Este es el caso de cinco alcaldesas de la comarca, que declaran que la pandemia del covid-19 está resultando ser un gran obstáculo para permitirse la posibilidad de descansar unos días.

Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas, comenta que aún no se ha tomado unas vacaciones desde que empezó a liderar el ayuntamiento. Esto sucedió en 2018. Confiesa que aparte de la situación generada por la pandemia, el Concello debe prestar servicios a las villas limítrofes de Camariñas y no pueden permitirse perder el tiempo: “Con independencia del covid-19, ahora tenemos que tomar muchas decisiones sobre el superávit, asignar proyectos... y aumenta el volumen de trabajo”.

Afirma que, en el caso de poder veranear, hubiera ido a Quilmas, en Carnota, donde tiene una casa al lado de la playa. “Otros a lo mejor lo harían, pero es cierto que soy muy exigente, y quiero que esto, que mi pueblo, siga adelante”. La regidora asegura que necesita unos días libres, pero que, en caso de cogerlos, lo haría un viernes para así, alargar un poco el fin de semana.

Un caso parecido es el de Margarita Lamela, regidora de Cee, que afirma que este verano no ha pensado en disfrutar de tomarse días de vacaciones, por miedo a la crisis sanitaria: “É polo medo do coronavirus, eu teño xente que traballa conmigo e que podían suplirme perfectamente, pero é polo medo ó covid, claro”. Normalmente solía descansar la semana de San Pedro, pero este año no fue el caso. Comenta la posibilidad de viajar en caravana con sus dos hijos, ya que es una idea que siempre les ha entusiasmado, pero asegura que el trayecto no saldría de la provincia coruñesa.

La alcaldesa de Trazo, Fina Suárez, tampoco cuenta con unos días de desconexión. “O covid-19 ocasionou un parón importante, polo que ahora todos temos que arrimar o ombreiro e tratar de que saian as cousas”, afirma. Asegura que, aunque en el municipio aún no se han diagnosticado casos de contagio, en los alrededores sí, por lo que no se puede “baixar a garda”. Fina Suárez comenta que el Concello tiene muchos proyectos pendientes, que están comenzando a retomar. A lo sumo, declara que tiene que empezar a preparar la vuelta a los colegios. Por el momento, la alcaldesa prefiere “traballar e estar sempre dispoñible para os veciños”.

“A verdade é que este ano pois non as tiven”, explica la regidora de Muros, Inés Monteagudo, que no ha podido disfrutar del período de descanso desde el año anterior. Declara que “ía coller vacacións estes días pero coas complicacións que están ocurrindo decidín pospoñelas”.

Inés suele disfrutar de las vacaciones durante los puentes de octubre o noviembre, por lo que la situación actual podría darle tregua hasta entonces. De hecho la alcaldesa asegura que está “bastante necesitada de ter uns días libres”.

Mónica Rodríguez, al frente del Concello de Vimianzo, revela que la situación no le permite descansar. “Son momentos moi delicados e non procede marchar agora. Débome a miña responsabilidade e entendo que debo estar aquí, agora máis ca nunca”, confiesa. La alcaldesa explica que le gustaría pasar su tiempo libre con su marido y con su hija, pero en cuanto pueda, y garantiza que su primera parada será en el parador de turismo de Muxía.

Además, Mónica, al igual que Fina Suárez, explica que debe prepararse para la vuelta al cole, que requiere mucho trabajo y esfuerzo a la hora de organizar un protocolo de seguridad y de medidas preventivas ante la pandemia.

A pesar de haber intentado contactar por varios medios con la otra regidora de la comarca, Teresa Villaverde, alcaldesa de Lousame, no ha sido posible obtener respuesta. Todas son declaraciones de cinco de las únicas seis mujeres que gobiernan los municipios de Área y en ellas destaca un testimonio común: la situación actual de la crisis sanitaria no les permite optar a unos días libres. Al mando de cada concello, y con el deber de prestar atención a sus habitantes, sus profesiones esconden lo que realmente son: personas. Ante los difíciles tiempos que corren, la labor de los profesionales en el ámbito sanitario ha sido realmente reconocida por la población española, que incluso durante el confinamiento aplaudía desde su balcón a estos trabajadores. Pero también hay que valorar a los que tienen al pueblo en sus manos, y cuyas decisiones marcarán el futuro de los suyos. Merecen ser reconocidas por su sacrificio y dedicación.