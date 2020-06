Máis tempo para utilizar terrazas na capital maiá

Ames. O Concello de Ames informa dos horarios de apertura e peche de terrazas, autorizados no termo municipal amesán e consensuados en xunta de voceiros, autorizándose a que abra en xullo e agosto ata ás 01.00 horas de domingo a xoves, e ata as 02.00 h. os venres, sábados e vésperas de festivo. O horario de apertura sempre será o mesmo, ás 9.00 horas da mañá todos os días.

No que atinxe a hora de cerrar, haberá tres tempadas diferentes. Nos meses de xaneiro a abril e de outubro a decembro, o horario de peche é de 23.30 horas de domingo a xoves, e ás 00.30 horas os venres, sábados e vésperas de festivo. Mentres que nos meses de maio, xuño e setembro, o horario sería ás 00.00 horas de domingo a xoves e 01.30 horas os venres, sábados e vésperas de festivos. Ao fío, lembrar que dende a concellaría de Urbanismo estase a elaborar o borrador do regulamento da ocupación de dominio público e espazos privados de uso público por terrazas e elementos vinculados á actividade comercial e hostaleira con fins non festivos. Aceptaranse achegas dos hostaleiros todo este mes. m.m.