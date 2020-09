Malpica mejora la Galiña Azul con 43.000 euros

malpica. La escuela infantil Galiña Azul de Malpica se ha beneficiado de una serie de reformas, valoradas en unos 43.000 euros. Las obras realizadas afectaron tanto al exterior como al interior del edificio y consistieron en la reparación y sustitución de distintos elementos “defectuosos”. Se procedió a la mejora del pavimento de los patios exteriores, o la protección solar de la sala polivalente. También se cambió una puerta de cristal, grifos, y se procedió a la protección de esquinas, colocación de estanterías y la aplicación de un tratamiento impermeabilizante. Desde el gobierno municipal destacan “o importante salto cualitativo que suporán estas intervencións, e que ademais nos axudarán a crear espazos máis diáfanos e amplos, que nos axudarán no tema sanitario”. El alcalde de Malpica, Walter Pardo, pide “respectar as medidas sanitarias no total de situacións diarias, xa que con pequenos xestos podemos facer grandes accións”, apuntan. x.m. lema