Más de 1.500 productores van a llenar la ría de Noia el día 14

Salvo imprevistos de última hora, la cofradía de pescadores de Noia ha fijado la apertura de la nueva campaña marisquera para el día 14 de septiembre. Ayer se celebró la junta general, en la que se establecieron las normas, los horarios y los topes que regirán en este ejercicio.

Los trabajos extractivos se iniciarán en las zonas de O Concheiro, Picouso, Testal, Siabo, Broña, Barreira y Boa Grande. “Vai ser á inversa doutros anos. A Misela vai quedar pechada porque o berberecho é pequeno”, comentó al respecto el patrón mayor noiés, Santiago Cruz.

Se calcula que retomarán la actividad 1.500 profesionales de las cuatro cofradías de la ría (de las localidades de Noia, Porto do Son, Portosín y Muros), 1.100 de ellos realizarán su labor a flote y los 400 restantes a pie.

Los mariscadores sólo podrán capturar el bivalvo con el rastro de berberecho. En cuanto los horarios, el regreso a los arenales de los productores de a flote será de 9.00 a 11.00 horas. “Poden saír do porto as embarcacións ás 8.20 e o horario tope para pasar o punto de control será ás 13.00 horas”, indicó el secretario del pósito, Adelino Freire. Los extractores de a pie dispondrán de tres horas de trabajo. “O primeiro día poden baixar á praia ás 7.00 da mañá, empezar quince minutos despois e ata as 10.15 horas”.

En total, todos los profesionales podrán coger tres kilos de japónica, tres de babosa y tres de fina. En cuanto al berberecho, para los productores de a flote se ha establecido un máximo de 20 kilos, para el primer y segundo tripulante, y diez para el tercero. Los profesionales de tierra podrán extraer 13 kilos.

Cruz señaló que fueron realizados varios muestreos en los que se aprecia que “vai a haber moi pouco marisco de primeira, porque non houbo desove o ano pasado, máis ben será berberecho de terceira, a maior parte, pero tamén de segunda e de cuarta”. Mientras que respecto a la almeja, afirma que habrá “bastante japónica, como todos os anos; e babosa tamén hai contra a zona do Freixo e A Misela, que abriremos no mes de decembro”.

El patrón mayor asegura que “hai demanda por parte dos compradores”, pero que la vuelta a los arenales dependerá “do que dean as mostras”, que serán entregadas el próximo día 10. Después serán las fábricas las que tendrán que analizar “se dan bo rendemento da vianda e máis se non está ovado, senón desfaise na lata”, explicó.

Las expectativas puestas en esta campaña no son malas, pero Santiago Cruz asegura que “todo depende do desove, polo que esta non se espera histórica como as anteriores, xa que o ano pasado houbo moi pouco”. Sin embargo, adelanta que “este ano temos un desove tremendo, polo que se non pasa nada anormal, terían que vir moitas riadas, a vindeira será moi boa”.

facturación Recordar que en 2019 se superaron los 20,7 millones fruto de una campaña en la que recolectaron más de 2,7 de kilos sumando almeja y berberecho. Estas cifras sólo fueron sobrepasadas a nivel de lonja en Área por el puerto de Ribeira, con un volumen de ventas de 40,5 millones de euros y más de 27,5 millones de kilos de pescado subastados en su rula.