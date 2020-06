Más trabajo y el 58 % del Plan de Obras provincial para Área

VOU tentar explicalo ben, en previsión de malos entendidos: parte dos fondos para financiar as medidas urxentes son froito da reasignación das partidas programadas nos orzamentos 2020 da Deputación que este ano non puideron ser empregados pola pandemia, incluíndo dende eventos de promoción turística en feiras no estranxeiro ata campionatos deportivos ou grandes festivais musicais. Neste punto un pensa que, evidentemente, hai citas ineludíbeis ou cun retorno de cartos meirande para o concello, como a Mostra de Encaixe camariñán. Pero tamén opino que pagarlle as dietas a técnicos e políticos para que viaxen a presumir do seu polo mundo adiante dá risa. Sentidiño, pois... sobre todo para quen se dea por aludido.