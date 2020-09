Melloran xa a calzada da autovía a Carballo

As obras correspondentes á campaña de conservación e reforzo de firme na autoestrada autonómica A Coruña-Carballo (AG-55) veñen de iniciarse onte e prolongaranse ata o vindeiro día dezaoito de setembro, sempre que as condicións climatolóxicas sexan as adecuadas para levar a cabo estes traballos.

Ademais, o vindeiro luns, día 7 de setembro, tamén está previsto o inicio das actuacións na AG-57, programadas para executarse en 5 xornadas, ata o venres día 11.

Dacordo cos traballos de conservación sistemática que se realizan nestas dúas autoestradas, procederase á rehabilitación superficial, adaptada ás necesidades concretas de cada treito, empregando microaglomerados en frío pola súa función da mellora da macrotextura e a resistencia ao esvaramento.

Ademais, traballarase no reforzo estrutural dos puntos nos que se detectou esa necesidade, co fresado e a reposición con mestura bituminosa. As actuacións na autoestrada A Coruña-Carballo comprenden a rehabilitación superficial nun total de once treitos, nos dous sentidos, o que suporá actuacións en máis de vintetrés quilómetros da mencionada vía.

En canto aos traballos de rehabilitación estrutural, actuarase no tronco da AG-55, en sentido crecente, entre os puntos quilométricos 6+950 e 13.350 e, en sentido decrecente, entre os puntos 13.400 e 13.380. Tamén se realizarán actuacións de fresado e reposición de firme nos ramais das localidades de Paiosaco, A Laracha, Carballo Este, Carballo Norte, e Carballo Oeste.

Co obxectivo de mellorar a seguridade viaria, inclúese nesta intervención a eliminación do chanzo da beiravía entre A Laracha e Carballo. Esta intervención implica actuacións nos tramos que se corresponden cos seguintes puntos quilométricos: 22+880 e 26+700, 28+140 e 28+480, 28+740 e 33+270, 33+320 e 34+820, en sentido crecente. Esta mesma actuación realizarase en sentido decrecente nos seguintes puntos: 34+820 e 33+270, 33+320 e 28+180 e 26+700 e tamén o 22+800.

Os traballos na autoestrada A Coruña-Carballo completaranse coa substitución da lastra por aglomerado, antes e despois da estación de peaxe troncal de Bidueira (no punto quilométrico 15+000, sempre en sentido decrecente).

En canto ás actuacións de rehabilitación estrutural programadas na autoestrada do Val Miñor, traballarase no tronco, nun total de sete puntos localizados: seis deles entre Vincios e Rebullón, e un no tramo entre Baiona e Vincios, sentido decrecente. Tamén se realizarán actuacións de fresado e reposición de firme en dous puntos do ramal da AG-57 no tramo Vincios e Rebullón. As obras estarán debidamente sinalizadas.