Poñer as mascarillas é cousa de saúde, pero tamén de respecto aos demais

Unha vez rematou o confinamento chega o momento de facer balance. No caso dos concellos é bastante positivo. Case todos os alcaldes artellaron cousas boas para os seus veciños. Uns impulsaron as actividades axudados polas redes, outros buscaron o xeito de cerar algunha línea de subvencións a quen o precisaba, os máis ampliaron o servizo de axuda no fogar, outros publicitaban cada paso que daban como se fosen os mellores sen selo e aínda houbo algún que non fixo nada e viviu a crise da pandemia rascando o bandullo.

Cando non había mascarillas moitos alcaldes as repartiron; cando non había comida no plato de moita xente moitos alcaldes buscaron o xeito de que todos tiveran de comer; cando só había negrura no futuro de moitos hostaleiros ou autonómos moitos alcaldes axudaron con partidas especiais.

Porque hai que ser hábil. De nada vale escudarse en decir que a lei non mo permite ou que tal familia non cumple os requisitos. Hai que ter peito. Un alcalde debe axudar os seus veciños sempre. O merezan ou non. Non teñen que caer ben. Porque é o alcalde de todos, non só de quen lle convén.

O máis triste son os que pasaron o confinamento sen pena en gloria. Sen facer nada. demostrando que tanto ten que se sente nese sillón tan cómodo do salón do plenos como que non asista nunca. Son eses alcaldes ós que nada lle pasa factura e que ninguén sabe como pero repiten unha lexislatura tras outra.

E hai os que fan política coas bandeiras. Se hai loito, hai loito. Porque houbo mortos de todas as ideoloxías. Non creo que o coronavirus teña predilección polos das dereitas para que un goberno de esquerdas non baixe a bandeira a media asta. É noxento.

Esta crise está a ser dura, e existen fundados temores de que pode ir a peor. É cousa dos veciños esixirlle ós alcaldes que estean á altura. teñan ou non teñan maioría. Porque nestes momentos é cando se ve a quen merece a confianza dos votantes e tamén a quen só pretende ter un bo salario.