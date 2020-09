Pósitos e alcaldes loitarán por manter o ISM corcubionés

O centro do Instituto Social de la Marina de Corcubión pechou as súas portas a causa do confinamento e, dende entón, no volveu a recuperar a normalidade, polo que os profesionales do mar, grupos políticos, sindicatos e tamén alcaldes de Costa da Morte están a amosar o seu malestar e temor ante a posibilidade de que o Goberno central pretenda eliminar o servizo.

Así o manifestaron xa dendende o PP, o BNG e o sindicato CIG, pero foi a confraría de Corcubión a primeira que comezou a reivindicar que se restableza o correcto funcionamento do ISM, dado que a baixa do médico titular segue sin cubrirse e os traballadores do mar están sendo derivados a Muros e A Coruña para facer as revisións médicas. O patrón maior, Urbano Suárez, asegura que xa no mes de xuño remitiron un escrito á dirección provincial do ISM solicitando “unha solución ao que se ía converter nun grave problema para os traballadores da comarca”.

A resposta que recibiron foi que a falta de profesionais sanitarios en paro dificulta poder cubrir as vacantes. Foi entón cando decidiron pedir o apoio doutros patróns maiores. En agosto enviaron outro escrito á directora provincial, e tamén á Federación Provincial de Confrarías, e o 7 de setembro fixeron chegar o problema á Consellería do Mar.

A directora citou aos patróns a unha xuntanza na Coruña, pero en Corcubión non recibiron a notificación e no pósito de Muxía entenderon que ía ser o día 15, polo que non asistiron.

Ao marxe dixo, Urbano Suárez di que “non son admisibles excusas como que Corcubión está moi lonxe da cidade e que que resulta difícil cubrir a praza de médico”, e ve “pouco interese” para restablecer o servizo. O seu homólogo muxián, Daniel Castro, amosou tamén a “oposición frontal ao peche do ISM de Corcubión”. Afirma que “é unha aberración” que deixaría a máis de 2.000 afiliados de toda a Costa da Morte “a súa sorte”, polo que anuncia “mobilizacións”.