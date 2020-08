Renuncian a 6 de las 17 ayudas para festivales por la pandemia

non é doado nestes tempos, pero entre todas as administracións hai que implementar axudas para evitar que desapareza o sector cultural, un gremio que leva desde marzo pasándoo verdadeiramente mal. Pensen vostedes na cantidade de concertos e festivais que cada verán adoitan tomar as nosas vilas –por non falar das festas patronais e o seu compoñente musical– e que nestes meses non puideron desenvolverse, para poñerse na situación pola que atravesan as compañías, bandas, actores e intérpretes. Como apuntan dende Cultura da Deputación –a administración máis importante á hora de conceder axudas para este tipo de eventos locais–, primouse a seguridade. E agora débese apoiar aos que polo noso ben renunciaron a traballar.