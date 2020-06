Catorce praias de Área acadan a bandeira azul para este verán

Catorce das trinta e sete bandeiras azuis que ondearán este verán nas praias da provincia da Coruña estarán en areais do litoral de Área de Compostela, comprendido entre Caión (A Laracha) e Rianxo. Un distintivo que garante aos usuarios que a calidade das súas augas é excelente, e que dispoñen de equipos e sistemas de seguridade, unha completa dotación de servizos, unha boa accesibilidade, unha atinada xestión ambiental e nos que prima a sustentabilidade.

De norte a sur, os bañistas verán o distintivo de calidade nas praias de Caión (A Laracha); Barraña, Barraña-Saltiño e Carragueiros (Boiro); Arou (Camariñas); Pedra do Sal, Razo e Saíñas (Carballo); O Ézaro (Dumbría); Laxe; A Ermida, Balarés e O Osmo (Ponteceso); e na de Coroso (Ribeira).

Hai que suliñar que este ano recuperan a bandeira azul os areais de Coroso e Laxe. Este último cabe lembrar que, despois de moitos anos lucindo o distintivo, en 2019 non o obtivo porque o Concello renunciara ao mesmo debido aos elevados custes que lle supoña cumprir con todas as esixencias da Asociación de Educación Ambiental (ADEAC), que é que outorga estas distincións.

Carballo, Boiro e Ponteceso son os únicos concellos da zona nos que a bandeira azul ondeará en tres praias distintas. Ademais, no concello carballés contan cos certificados europeos ISO 14001 e EMAS, que reforzan o compromiso do municipio co desenvolvemento sostible da súa área costeira.

Así, dende a concellería de Praias, que preside Miguel Ángel Vales, marcáronse como obxectivo principal “a procura da excelencia en todos os parámetros que determinan a calidade dos servizos que se prestan no noso litoral”. Para isto contan cun sistema informático que facilita os controis de calidade que realizan a diario nas praias de Razo, Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal, e cun sistema de xestión ambiental que ten como principal obxectivo converter as praias carballesas “nun referente paisaxístico sostible co medio ambiente”, aseguran.

A maiores, no litoral de Área de Compostela este ano tamén foron distinguidos como Centros Azuis 2020 o Centro Social de Boiro, o Centro de Interpretación dos Muiños de Auga da Costa da Morte, de Golmar (A Laracha) e o Museo Man de Camelle (Camariñas). O requisito para acceder á devandita distinción é ser un concello con bandeira azul nas súas praias ou portos, e a existencia dun centro de visitantes, aula do mar ou de natureza que ofreza educación ambiental sobre os ecosistemas do litoral e o desenvolvemento sostible, así como información ou actividades relacionadas co programa Bandeira Azul.

En canto aos portos deportivos, das doce dársenas galegas que recibiron dito recoñecemento este ano, tres delas pertencen a Área de Compostela: o Club Náutico Marina Cabo de Cruz (Boiro), o Club Náutico de Camariñas e o Real Club Náutico de Portosín.

SENDEIROS. Asemade, tamén foron distinguidos como Sendeiros Azuis 2020 as sendas litorais de Boiro, Caión (A Laracha), Razo-Baldaio (Carballo) e a ruta que bordea o litoral de Camariñas.