Vedra deseña unha forte programación de verán ó aire libre

Chega o verán e, aínda que estará marcado pola nova normalidade, os municipios da área metropolitana de Santiago apúranse a elaborar a programación para a época estival. O Concello de Vedra acaba de presentar Pasatempo de Verán, unha iniciativa que está cargada de actividades dirixidas a todos os públicos e que ademais clasifican en horarios de mañá, tarde ou noite. Dende o goberno local explican que tratarán de fomentar espectáculos de pequeno formato e que farán especial fincapé en que poidan desenvolverse ao aire libre.

Por suposto, en todas elas o Concello levará un control do aforo e será obrigatorio respectar a distancia mínima entre persoas e as medidas hixiénico-sanitarias. O que se busca, indican fontes municipais, “é recuperar a confianza para que a veciñanza asista presencialmente ás distintas actividades culturais”.

Para acudir a calquera delas será preciso inscribirse previamente a través da páxina web municipal. Abrirase o prazo cinco días antes de que se desenvolva cada proposta e pecharase ao completarse o aforo. “No caso de mal tempo, realizaranse nun espazo interior alternativo. O cambio será comunicado ás persoas inscritas”, advirten dende a administración local.

Pasatempo de Verán arrancará o próximo un de xullo con dúas propostas: unha clase de ioga pola mañá de 10.00 a 11.30 horas na área recrativa de Agronovo, e o espectáculo teatral Camiño da Feira, ás 21.00 horas, no campo da festa de Vedra.

O venres día 3 cativos e adultos poderán acudir a un curso de pintura paisaxística, que terá lugar en Agronovo entre as 10.00 e as 12.30 horas. E xa, dentro da programación orientada para a noite, o campo da festa de San Mamede de Ribadulla acollerá un monólogo de Pablo Chichas, ás 22.30 horas.

O 4 de xullo tocará de novo estirarse cun pouco de ioga pola mañá e o día 7, os pequenos nados entre 2008 e 2016 poderán desfrutar dunha tarde de baile deportivo no campo da festa. O 8 está prevista unha sesión de bailoterapia, para todas as idades, na área recreativa de Cubelas entre as 10.00 e 11.00. Esa mesma xornada, tocará sesión de cine infantil e familiar ás 21.00. O día 10 está programada unha escalada nocturna para os maiores de idade da vila, e ao día seguinte todos os que teñan máis de 13 anos poderán apuntarse a unha ruta en piragua polo Ulla.

O día 14 desenvolverase unha xincana e ata finais do vindeiro mes haberá actividades moi variadas, como roteiros en bici, talleres de decoración de camisetas, andainas, xogos musicais... O programa continuará en agosto con novas alternativas para todos os gustos e idades: xogos de escapismo, obradoiros de manualidades, charlas, etc. Vedra ten todo preparado para animar aos veciños tras os duros meses vividos.