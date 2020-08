Xullo pecha con 1.531 empregos recuperados nas comarcas de área

Os municipios da área metropolitana de Santiago seguen a manter a tendencia decrecente que se leva percibindo estes últimos meses no nivel de desemprego, reportando en xullo unha baixada de 1.531 persoas. A pesar do impacto da crise sanitaria, o groso das novas contratacións atópase, novamente, no sector servicios (que aglutina as actividades relacionadas co turismo, coa hostelería e co comercio) como acostuma a acontecer durante os meses estivais, e é seguido polo da industria. Todos os concellos rexitraron descenso no desemprego excepto dous: O Pino e Coristanco.

Así, segundo os datos que publica mensualmente a Consellería de Economía e Emprego, xullo rematou cun total de 24.309 parados rexistrados, fronte os 25.840 inscritos ao final do mes de xuño (-1.531). A man de obra masculina foi a máis beneficiada neste período, posto que 886 contratacións foron de homes fronte 645 de mulleres. O mes pechou así con 9.791 parados e 10.677 paradas.

Por grupos de idade, hai 23.144 rexistrados nas oficinas de búsqueda de emprego con máis de 25 anos, 1.379 menos que o mes anterior, mentres que os menores de 25 suman 1.165, o que supón unha diferencia de 152.

O peche do mes de xullo supuxo unha baixada do desemprego en todos os concellos excepto en O Pino e en Coristanco, que rexistraron un aumento de tres e dous parados respectivamente. Suman así 215 e 459 apuntados nas oficinas do SEPE.

Pola outra banda, o descenso máis pronunciado deuse en Rianxo, onde se contabilizaron 103 rexistrados menos nas oficinas do paro que no mes anterior, deixando un total de 644, dos cales 35 aínda non cumpriron os 25 anos e 370 son mulleres.

Tamén Lalín viu unha mellora nos datos, cun descenso no desemprego de 97 persoas. Pasou así de 1.256 parados a 1.159, dos cales unha gran maioría son man de obra femenina (761). Ségueo de preto o Concello de Ribeira, cunha diferencia con respecto ao mes anterior de 91 persoas, o que se traduce en 1.416 apuntados nas listas de búsqueda de emprego. Deles, 1.324 son maiores de 25 e 872 son mulleres, o dato máis alto da comarca do Barbanza.

Asemade, vale a pena destacar o descenso do paro nos concellos de Ames (-77), Padrón (-68), Boiro (-55) e Fisterra (-55). Tamén a capital de Bergantiños, Carballo, é digna de mención, xa que os meses anteriores encabezou o descenso do paro na área metropolitana con 97 desempregados menos en maio e 85 en xuño, mentres que este mes reportou unha diferencia de só unha persoa.

No tocante aos sectores productivos, a chegada do verán tradúcese nun descenso do paro moi marcado no sector dos servizos, no que se deron 1.193 novos contratos no mes de xullo. Esta actividade rexistra deste xeito un total de 15.430 persoas en situación de desemprego neste derradeiro período, fronte as 16.623 de xuño, aínda que continúa a ser o sector con máis rexistrados.

No resto de actividades económicas, o descenso foi xeralizado e bastante similar. Destaca o da industria, que supera en termos de nivel de paro ao da construcción. Os dous recuperaron 196 e 136 postos de traballo respectivamente, quedando con 3.651 e 2.483 desempregados rexistrados. O sector da agricultura e pesca, en cambio, baixou en 32 persoas as súas listas, finalizando o período con 1.012 persoas na busca de traballo.

O colectivo sen emprego anterior, é dicir, o que busca seu primeiro posto laboral, reportou unha subida de 90 persoas, pasando de 1.640 en xuño a 1.733 en xullo.

TASA ANUAL Pese aos bos datos deste mes de xullo, no contexto anual o nivel de paro volveu a aumentar, desta quenda en 786 persoas. A un de xaneiro, este ascendía a 23.523 rexistrados nas oficinas de búsqueda de emprego na área metropolitana de Santiago, mentres que este último período rematou con 24.309.

Esta subida afectou máis á man de obra feminina, que reporta 526 paradas máis, fronte aos 260 novos parados. Tamén aumentou o número de persoas menores de 25 anos apuntadas nas oficinas de emprego da comunidade en 110 persoas, e os maiores desta idade en 676.

Por sectores, o único no que baixou o paro foi no da construcción (-61), mentres que o resto subiron. Os que máis aumentaron foron o sector dos servizos (+577), o da agricultura e pesca (+122) e o da industria (+61).