24 horas de Compostela

libros. El próximo lunes 12 de diciembre, a las 20.00 horas, la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela (rúa do Restollal, nº50) acogerá la presentación del libro de Paula C. Frias, Historias para vivir, mi viaje hacia la locura. Es un libro en el que la autora narra de forma personal su camino a través de la depresión, la ansiedad y un duro trastorno alimenticio. El prólogo de este libro está escrito por Luis Ferrer i Balsebre, psiquiatra del CHUAC y para quien Historias para vivir es un documento biográfico que muestra de manera sencilla, fresca y sincera, el padecimiento de muchos pacientes que tienen que batallar a diario con los síntomas psíquicos y el estigma que estos aún tienen en la sociedad. El encuentro se presenta como un diálogo sobre el tema entre especialistas, pacientes, familiares y público en general, que causa un gran impacto en el lector.

Paula C. Frías (Madrid, 1979) es licenciada en Filología Inglesa (por la Universidad de Salamanca). Después de realizar estudios en la Esuela de Cine y Audiovisuales de Madrid (ECAM) y en la New York Film Academy (NYFA, Universidad de Harvard), se trasladó a Londres, donde comenzó a trabajar como ayudante de dirección de cine. En esa especialidad, ha participado en montones de películas, algunas de ellas muy exitosas, como las siguientes: Kingsman (2014), Star Wars VII (2015), Alicia a través del espejo (2016), Jason Bourne (2016), Wonder Woman (2017), Colette (2018), Maléfica (2019), El mag-nífico Iván (2020), Fundación (2021) o The English (2022). Ha dirigido además diversos cortometrajes, tales como: Be-hind the child, Save me, Y el Goya es para..., White Darkness, 4ymedia y Chic-ken.

Desde el año 2008 escribe en su blog www.bebiendotealascincoycinco.blogs-pot.com, donde la escritora narra sus experiencias personales desde que llegó a la capital inglesa hasta la actualidad, con un tono sarcástico y siempre lleno de humor.