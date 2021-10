24 horas de compostela

cinema A xornada de hoxe en Curtocircuíto comeza coa proxección, ás 17.30 horas no teatro Principal, da segunda proxección de Explora, que inclúe os traballos Best Year Ever, de James Kienitz Wilkins; The Parents’ Room, de Diego Marcon; Surviving You, Always, de Morgan Quaintance; e Misty Picture, de Christoph Girardet e Matthias Müller. Ás 19.00 no teatro Principal terá lugar o pase de Sisters with transistors, o documental da sección Playlist.