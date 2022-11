24 horas de Compostela

El Salón Teatro de Santiago (rúa Nova, nº34) acogerá esta tarde, a partir de las 20.30 horas, el espectáculo 361 grados de la compañía Proyecto Tránsito.

Cuando en las nubes vemos una tortuga, la tortuga es una pareidolia. Una paraidolia es un efecto psicológico que hace nuestra mente para darle orden al caos, poner nombre y forma a aquello que nuestro cerebro no reconoce. Y desde Proyecto Tránsito señalan que “361 grados es nuestra propia paraidolia de la teoría del caos”. Una obra existencialista que traduce en imágenes la necesidad de ver el mundo como un flujo de acontecimientos (recuerdos) móviles, con saltos inesperados, dinámicos y no lineales. “Queremos aceptar que el caos es el estado natural de la vida. Siempre está la oportunidad de dar un giro más, antes de que todo se acabe”. 361 grados es un espéctaculo unipersonal de nuevo circo, en el que se investigan la técnica del hula hoop, la fisicalidad y los lenguajes cinéticos del teatro físico, la danza butoh, la anatomía experiencial con las atmósferas sonoras y las artes plásticas. La compañía describe así eel show: “Parece circo, pero no lo es del todo. Parece teatro, pero no lo es del todo. Parece danza, pero no lo es del todo. Parece una instalación, pero no lo es del todo... creo que es un poema”.

Todavía pueden adquirirse las últimas entradas para disfrutar del evento, a partir de unos ocho euros, en la web de www.entradas.ataquilla.com.