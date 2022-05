24 horas de compostela

LITERATURA. O Casino de Santiago, dentro das súas actividades co motivo do Día das Letras Galegas, presentou onte as novelas finalistas do Premio Novela Europea na modalidade de Novela Traducida a outra Lingua Europea dentro da sección de Lingua Galega. As finalistas son O libro da filla, de Inma López Silva; Un señor elegante, de Suso de Toro; e Virtudes (e misterios), de Xesús Fraga. Presentaron estas novelas Marián Rey e Alexandra Pacheco. A edil de Acción Cultural, Mercedes Rosón, mostrou o seu apoio a esta actividade e ao gran acerto na selección de finalistas. Pola súa banda, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, manifestou o seu apoio a esta actividade que pretende aumentar lectores na cidade de Santiago, en Galicia e fóra da Comunidade; ao tempo que felicitou ao Casino pola iniciativa. ecg