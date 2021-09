24 horas de compostela

A Xunta Directiva do Ateneo de Santiago convocou unha rolda de prensa co obxectivo de presentar o programa completo do Festival de música antiga e barroca Ateneo Barroco 2021. O acto terá lugar o vindeiro luns, 13 de setembro, ás 12.00 horas no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo do Ateneo de Santiago, e contará coa participación do director artístico do festival, José Víctor Carou, así como de representantes do Ateneo de Santiago. P.B