24 horas de compostela

blues. The Lákazans es una banda formada en Boiro en 2010, que surge de una serie de jam sessions en el bar Bloody Mary. Un año después de estas jam, formalizan la banda con el nombre de The Lákazans, idea del batería, Trilli. Mañana, a las 22.30 horas, comenzará el concierto y las puertas se abrirán media hora antes. Los componentes de este grupo son Benja (guitarra, slide guitar y mandolina), Almudena (voz), Sabela King (voz), Figui (armónica), Fran Velo (bajo), Likal (batería) y Trilli (batería y percusión). Sus influencias van desde el blues más clásico de artistas como Howlin’ Wolf, Muddy Waters o Hound Dog Taylor, hasta el soul de Aretha Franklin, Etta James o Sam Cooke, pasando también por el country de Johnny Cash; sin olvidar a los grandes del rock & roll como Bob Dylan, Elvis Presley, Neil Young o The Rolling Stones. Son ganadores del Premio Martín Códax de Música 2018 en la categoría de jazz, funk y blues. ECG