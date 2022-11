24 horas de Compostela

La sala Numax de Santiago (rúa de Concepción Arenal, nº9) acoge a las 19.00 horas el preestreno del cortometraje Os Vestixios do Reino Medieval de Galicia na Catedral de Santiago de Compostela, Premio Fondos del Reino Medieval de Galicia 2021-22, certamen impulsado por la Diputación de A Coruña que cuenta con el apoyo de la Fundación Museo de la Catedral de Santiago y Cinemar Films. El acto contará con la presencia de la actriz protagonista Melania Cruz, la guionista y directora Rosa Taboada, la Catedrática de Arte de la USC. Rocío Sánchez Ameijeiras, experta en el Pórtico de la Gloria y discípula de Serafín Moralejo, así como del resto del equipo del film.

Las protagonistas principales son la actriz y la catedrática, pero no son las únicas, ya que se prestó una atención particular sobre la presencia de las mujeres en la Catedral (en la manera en el que estas se presentan, tanto en forma de seres mitólógicos, vírgenes, reinas o profetisas) reciben un papel destacado y relevante. Son el hilo conductor de un cortometraje de 20 minutos de duración en los que ir conociendo, no únicamente lo que llegó hasta nuestros días del reinado medieval en el templo compostelano, sino también una explicación del contexto sociopolítico y antropológico que nos permita realizar una adecuada compresión de los mismos.

“Vestigium” del latín significa huella, resto pero también indagar. A través de imágenes de grande belleza poética, la guionista y directora Rosa Taboada recrea toda la atmósfera oscurantista de una época de la historia en nuestro patrimonio religioso y, al mismo tiempo, darle continuidad en el tiempo presente.

Os Vestixios es una producción de Martela Films, seleccionada por el Festival de Cine de San Sebastián (Zinemaldía) para formar parte de su edición 2022 dentro del Industry Club Meet Them. Alcanzó el Premio Fondos del Reino Medieval de Galicia de la Diputación de A Coruña 2021-22.