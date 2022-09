24 horas de Compostela

A partir de las 15.00 horas de hoy, tendrá lugar en el Auditorio Abanca el ‘nosday’, un evento organizado por jóvenes emprendedores gallegos y que en este año llega a su sexta edición. Apuntan desde su organización que “el factor diferencial del ‘nosday’ es que huimos de vendedores de humo y buscamos que todos los asistentes pasen una sobremesa entretenida, conociendo historias de personas que se dedican al emprendimiento con base tecnológica y que puedan hablar con los ponentes en los ratos de networking para propiciar las sinergias” y que “para lograr la mayor cohesión posible del ecosistema gallego colaboramos desde nuestra primera edición con la asociación Startup Galicia, una comunidad abierta que promueve y apoya el emprendimiento en la comunidad”.

Así, estas últimas semanas se ha terminado de concretar un programa de lo más interesante que incluye a personas como Pilar Vila, CEO de Forensic & Security; Pepita Marín, cofundadora y CEO de We Are Knitters; Iker Marcaide, fundador de Fly Wire y Zubi Group; Paulo Rodríguez, Head of International Vanta; Desireé Teijeiro, cofundadora y COO de Libera Bio; Carme Pampín, CEO de GalChimia y presidenta de Bioga y Santi Domínguez, CEO de Mestrelab y por supuesto Daniel Seijo de Diariomotor. El foco de ‘nosday’ será el emprendimiento, la tecnología y cómo ha cambiado todo con la pandemia: la conceptualización de un producto, cómo buscar inversores o el futuro de la investigación gallega serán algunos puntos que se toquen durante la sobremesa de hoy. El evento pretende, de esta manera, presentarse como un espacio abierto para todas las personas que deseen conocer más a fondo el ecosistema startup gallego y, apostar por la conciliación es una manera de lograrlo. El ‘nosday’ tiene acuerdos con diferentes hoteles de Santiago de Compostela, así como con aerolíneas y con Renfe, para facilitar la asistencia a cualquier persona que venga desde fuera de la ciudad, y en su web pueden encontrarse los diferentes descuentos.