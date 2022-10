24 horas de Compostela

literatura. La escritora Charo Golmar presentó ayer en Compostela su último libro, En el beso del viento (Editorial Bolanda, 2022), cuyo acto tuvo lugar en la Capilla Real del Hostal de los Reis Católicos. La autora y la ilustradora del poemario, Olaya Naveira, estuvieron arropadas durante el acto por el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, el crítico literario Armando Requeixo -quien firma también la contraportada- y el alcalde de Lalín, Xosé Crespo.

“Neste libro o vento leva no bico borlas de soños, angueiras dos días no rodicio e suspiros nos que cabe unha vida enteira”, asegura Armando Requeixo, quien añade: “Todo aquí é luz de amizade antiga e remanso de río nos afectos, un sentir no que aniña o corazón abrochado de esperanzas”. Además de la poética que enjaula los textos de Golmar, la publicación incluye una ilustración que forma parte indisoluble de la misma, redondeando la obra. La ilustradora, Olaya Naveira, se basó en el mensaje que evoca la autora hablando “del pasado y del presente” para elaborar unas imágenes “que mesturan partes en cor con outras en branco e negro, establecendo un diálogo e creando un conxunto que non tería sentido doutro xeito”. Por último, un recital múscio poético a cargo del alumnado del CEIP Xesús Golmar de Lalín y de Manoele de Felisa puso el broche de oro al acto.