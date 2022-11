24 horas de Compostela

Con 13 años, Jesper Lindell era un tímido joven convertido en la gran promesa del fútbol de su ciudad natal, Ludvika, un pueblo de clase trabajadora a un par de horas al noroeste de Estocolmo. Pero en un lance del juego, se rompió una pierna y se vió repentinamente confinado en su habitación sentado en una silla de ruedas. Su hermano mayor, Antón, trató de animarle con una guitarra acústica y le enseñó un par de acordes. Cuando se recuperó, decidió cambiar el fútbol por la música y formó su primera banda. Esta tarde, a las 20.30 horas y dentro de la programación del Outono Códax Festival, actuará en la Sala Riquela de Santiago.

A los 17 años, Lidell se mudó a Örebro con la banda Almost Nature, de corte setentero. “No sonábamos a The Band, pero los escuchaba mucho. También mucho soul, Van Morrison, y música americana contemporánea que acababa de descubrir. Fue un período de nuevas influencias, canciones y sonidos que forman una parte muy importante de mi universo musical.”

En 2019, y desde su propio sello, publicó su primer álbum, Everyday Dreams, que acabó siendo lanzado fuera de Suecia por el prestigioso sello Alive Natural Recordings. Cuando todo parecía ir a su favor, con un disco bajo el brazo y una gira de presentación en marcha, la pandemia golpea el mundo, y por si no fuera suficiente, Jesper es diagnosticado con una enfermedad congénita de riñón que necesita de un trasplante urgente. Jesper volvía a ser aquel chico encerrado en su dormitorio postrado en una cadera de ruedas. Pero una vez más, la adversidad le hizo más fuerte. Su padre le dona un riñón, y Jesper comienza a componer un nuevo disco durante el aislamiento y la recuperación: Twilights (2022), producido por él y por Björn Pettersson, le muestra como un gran cantante de “soul de ojos azules” y rock clásico. Una decena de canciones luminosas, vivas, reflexivas y llenas de alma a cargo de un artista llamado a escribir grandes páginas blues y soul, un artista que por momentos recuerda a los discos de los 70 de Van Morrison, y que en otros rinde tributo al R&B de New Orleans, al soy fronterizo de Doug Sahm o que evoca a The Band, como en sus inicios.