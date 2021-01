‘3 Caminos’, a grandísima aposta audiovisual para este Xacobeo

Santiago. Os espectadores, que poderán desfrutar de 3 Caminos na plataforma de Amazon, asistirán á transformación e o crecemento persoal de cada un dos personaxes e verán como o paso do tempo vai modificando os soños, tecendo e destecendo parellas e amizades, e transformando as personalidades dos cinco en tres momentos concretos, 2000, 2006 e 2021, nos que compartiron peregrinación. A serie, que amosa as paisaxes e o patrimonio cultural galego, farase eco das miles de vivencias que se suceden cada ano ao longo do Camiño, que dalgún xeito se converte nun protagonista máis desta ficción.

Trátase dunha serie ao estilo ‘feel good’, que busca resaltar os valores e as bondades dunha ruta de peregrinación que une as culturas e as realidades máis diversas nun espazo con infindas oportunidades de intercambio. redacción