A chegada de peregrinos "reactívase" en Galicia, con apertura progresiva de albergues

A CORUÑA. EP. A chegada de peregrinos está "a reactivarse" en Galicia, segundo coinciden a administración galega e a Asociación Galega de Albergues Privados (Agalber). "Os que recolleron a 'Compostela' son máis de 11.200 no que vai de ano e só nos primeiros 15 días de xuño máis de 5.700", resumo desde a Consellería de Turismo. Mentres, o presidente de Agalber, Miguel Ángel Rodríguez, asegurou a Europa Press que o sector está "relativamente optimista" ante o aumento de peregrinos que, segundo di, están a constatar. "A expectativa é dunha recuperación progresiva". "Prevese un importante repunte polo que para este segundo semestre espérase un importante fluxo", engaden desde a administración galega que destacan as cifras xa de peregrinos. Para acollelos, desde o 15 de xuño abriron case a metade dos albergues públicos, aos que se suman os que o fixeron xa desde marzo na rede privada. Só na pública, son 70 albergues os que conforman a rede, segundo datos da Consellería de Turismo, que explica que a eles están a piques de sumarse outro tres que abrirán en breve prazo: o albergue de Vigo, o de Sobrado dos Monxes e o de Oseira.

"Pero a rede continuará crecendo e ao longo deste ano Santo Dobre --sinalan sobre o período 2021-2022-- abriranse outro cinco, polo que terminará este Xacobeo con 78 albergues públicos", nela. Dos 70 existentes, e do mesmo xeito que ocorre cos privados, non todos están abertos nestes momentos.

Desde o pasado 15 de xuño, abriron unha trintena de albergues e o 1 de xullo o farán os demais. A eles, súmanse os 446 albergues privados que existen, de acordo co Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT).

Tanto o sector privado como a administración galega ratifican un incremento na demanda, cun aumento dos peregrinos que recollen a 'Compostela', "con medias que este mes de xuño superan os 300 peregrinos diarios, unha media que se supera amplamente nas fins de semana nos que, mesmo, está a duplicarse a chegada de peregrinos", sosteñen desde a Consellería de Turismo.

APERTURA DE ALBERGUES

"Este repunte, que vaticina un notable incremento na chegada de peregrinos coincidindo cos meses de verán, fixo necesario comezar a abrir os albergues públicos para complementar a oferta dos privados, que foron abrindo de maneira progresiva a medida en que se relaxaban as restricións de mobilidade e comezaba de novo o fluxo de viaxeiros", lembran ao ser preguntados sobre a oferta existente.

Por outra banda, explican que estamos neste momento "ao comezo dunha das épocas do ano con maior chegada de peregrinos de maneira tradicional, que concentran a súa chegada até o mes de setembro". Deste mes, engaden que, desde hai uns anos, converteuse no de maior afluencia de peregrinos, especialmente no Camiño Francés, "que é o itinerario que recibe un maior número de peregrinos ao concentrar case a metade do total".

"De cara a establecer previsións temos que ter en conta que máis da metade dos peregrinos que en 2019 escolleron esta ruta eran estranxeiros, polo que, na medida en que se recupere a mobilidade internacional, poderase recibir un maior número", apuntan a este respecto.

En calquera caso, destacan tamén "que nestes primeiros meses, a afluencia de peregrinos foi maioritariamente nacional, debido ás restricións e limitacións de mobilidade, que se viu progresivamente aliviada coa apertura da fronteira terrestre con Portugal, o cal facilitou a chegada dun importante fluxo de peregrinos polo Camiño Portugués", apostilan.

OPTIMISMO NO SECTOR

Pola súa banda, o presidente da Asociación Galega de Albergues Privados (Agalber), Miguel Ángel Rodríguez, asegura que o sector está "relativamente optimista" ante o aumento de peregrinos que, segundo di, están a constatar. "A expectativa é dunha recuperación progresiva", resume.

Nesta asociación agrúpanse case 300 albergues privados, dos que non abriron todos nin ao mesmo tempo. Algúns o fixeron xa en marzo deste ano e outros se han ir sumando de forma progresiva. "Máis da metade xa abriron e antes de xullo case o 70%", apunta sobre as súas previsións.

Tamén explica que varía segundo as rutas de peregrinaxe, ao ter unha maior afluencia de peregrinos que outras, "como o último tramo do Camiño francés", cita como exemplo. Sobre os peregrinos, confirma que están a constatar un incremento, aínda que matiza que "vai amodo". "Non é homoxéneo", precisa en relación ás diferenzas entre uns ou outros camiños.

"Ao principio eran españois, agora tamén hai xente doutros lugares", explica Miguel Ángel Rodríguez que aclara que o incremento "se notou, sobre todo, nas dúas últimas semanas". Para xullo e agosto, apunta que teñen "moitas reservas, sobre todo de españois" e que para xullo e outubro xa teñen doutros países, tamén de Estados Unidos, cita como dato.

PRINCIPAIS CAMIÑOS

E é que, sobre os camiños, como lembran desde ao Xunta, o francés e portugués son os que aglutinan o maior número de peregrinos.

No que vai de ano a chegada repártese seguindo estes criterios: o Camiño Francés concentra a metade dos peregrinos, seguido do Camiño Portugués (23%), o Camiño Inglés (7%), o Camiño Primitivo (6%), o Camiño Portugués pola Costa (5%), Camiño do Norte (4%), Vía da Prata (3%) e Outros Camiños o 2%.

Sobre os requisitos que se pide aos peregrinos, dado o contexto de pandemia, desde a Xunta explican que se lles esixe que se rexistren como viaxeiros que chegan a Galicia e que cumpran cos requerimentos que se lle establecen no uso dos albergues, así como as normas de hixiene e de uso das instalacións establecidas de acordo coas normativas polo Covid-19.