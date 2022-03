Abierta la descarga de los Bonos Corazón Concheiros con 45 locales adheridos

comercio. La campaña de los Bonos Corazón Concheiros arrancó con cuarenta y cinco locales adheridos, treinta y nueve comercios y seis de hostelería. Desde las 9.00 horas de ayer, ya se pueden descargar los vales a través de la página web y podrán ser utilizados hasta el próximo 31 de mayo. Estos son de 75, 50 y 30 euros y están financiados en un 40 % por el Concello.

Aunque se podrán unir más establecimientos a lo largo de estas semanas, todos ellos están comprendidos en las siguientes calles, un ámbito establecido a petición de los afectados, tal y como confirmó el alcalde Xosé Sánchez Bugallo: Cruceiro de San Pedro, Rúa dos Concheiros, Fonte dos Concheiros, Bonaval, Rúa do Rosario, Rúa da Angustia, Rúa do Home Santo, Rodríguez de Viguri, Avenida de Lugo, Avenida de Quiroga Palacios, Costa do Vedor, Ruela das Fontiñas, Ponte da Raíña, Rúa da Batalla de Clavijo y Rúa de Triacastela.

En total, se pondrán a disposición de los interesados un total de 2.400 bonos, con un presupuesto de 75.000 euros, para fomentar las ventas de los comerciantes más afectados por las prolongadas obras en esta calle. De este modo, se prevé que en estas primeras semanas de la iniciativa se produzca la finalización de los trabajos. ecg