Abren la puerta de un vecino de Aríns que se quedó encerrado

suceso. Los bomberos de Santiago tuvieron que desplazarse a la zona de Aríns para abrir la puerta de una casa, donde una persona se había quedado encerrada y no podía salir al exterior de la misma. El suceso tuvo lugar a las 14.00 horas en la rúa Senande y la persona que dio el aviso no se encontraba herida, simplemente no fue capaz de abrir la puerta. Además, los efectivos contraincendios llevaron acabo el retén por los Fuegos del Apóstol y retiraron cuatro nidos de avispa velutina. También acudieron a la calle Pelamios por un conato de incendio, pero finalmente no fue necesaria su intervención. redacción