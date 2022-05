Academia Iria Flavia, una inmersión lingüística en Santiago desde 1994

Santiago. Fruto del cariño y dedicación de las familias compostelanas, la experiencia de los estudiantes en Santiago no puede ser mejor. Así lo atestigua, por ejemplo, Fabrizio, un estudiante italiano de 15 años que ha pasado una estancia de dos semanas con una familia de Santiago al tiempo que estudiaba español en Academia Iria Flavia. “Casi prefiero a mis papás gallegos que a los míos de verdad”, señaló en su emocionada despedida.

Estas gratas vivencias también las compartió otra de las aprendices, Sigrid, de Alemania, quien se alojó un mes con otra familia de la ciudad mientras mejoraba sus destrezas en el idioma. “La mamá de mi familia hacía comidas típicas riquísimas, como tortilla, lentejas y filloas. Las sobremesas eran muy divertidas y me ayudaban a aprender más español y a conocer las costumbres españolas. También me llevaban de excursión con ellos cuando salían de la ciudad y me hacían sentir como un miembro más de la familia”, comentó.

En esta misma línea, los acogedores disfrutan de la presencia de los forasteros en sus hogares, lo que se demuestra en el aumento del interés. “Después de 10 años colaborando con Academia Iria Flavia, hemos hecho un montón de relaciones duraderas de amistad con los estudiantes. Hoy en día, podríamos recorrer casi todos los países de Europa visitando antiguos huéspedes que hoy son amigos”, relatan Luisa y Fernando.

Este es uno de los múltiples ejemplos que una vez comenzaron a colaborar con la Academia, se “engancharon”, y por motivaciones de todo tipo: “conocer personas de otras culturas, favorecer que los hijos vivan un ambiente multicultural en casa, hacer amistades... y, por supuesto, el ingreso extra que contribuye a la economía familiar”, explican desde la escuela.

“Esta unión supone una ayuda interesante para la economía, aunque, en realidad, no lo considero un trabajo, ya que se trata de integrar al estudiante en la vida familiar, y eso es algo que se hace de forma natural”, refleja Carmen.

“Es un trabajo muy sencillo y muy gratificante, ya que solo tenemos que tratar a los estudiantes como un miembro más de la familia y hacer las tareas habituales de la casa: comida, limpieza... Normalmente son muy agradecidos y les encanta la comida y el trato que les damos. A veces, las despedidas son auténticos dramas (risas)”, remarca, por su parte, Dolores.

Con el empuje de estas gratas experiencias, desde la Academia Iria Flavia animan a los compostelanos, ya que permitirá que muchos más estudiantes puedan elegir la capital gallega para su inmersión lingüística. Para ello, los interesados deben llamar al 981572888 para concertar una entrevista, en la que la dirección del centro visitará la casa y conocerá de primera mano a la familia.

“Aprovechamos la vista para acordar cuestiones prácticas como el número de habitaciones que disponen para acoger estudiantes o si prefieren chicos o chicas, así como las condiciones económicas de la colaboración”, concluyen.