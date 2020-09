Este martes arredor das 14:30 horas produciuse un accidente de tráfico no que se viron implicados un turismo marca Opel e unha moto de reparto do restaurante Cambalache. Os vehículos circulaban pola avenida Romero Donallo á altura da avenida de Vilagarcía cando tivo lugar o sinistro. Ao lugar acudiron efectivos sanitarios do 061.