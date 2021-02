Acollemento familiar a menores: moito máis que un teito

Pouca o ningunha idea tiña esta familia de Padrón sobre que era iso do acollemento familiar. Pero todo mudou cando coñeceron ao compañeiro de habitación do seu fillo de 15 anos, que se atopaba ingresado no hospital. Esa historia mudou a súa vida para sempre. O seu fillo, desgraciadamente, non puido superar a enfermidade que sufría pero deixou como legado aos seus pais a súa empatía cos nenos pequenos. Iso serviulle a Mariló para converterse en nai de acollida, xunta ao seu marido e ao seu outro fillo, de 19 anos.

“Empecei polo meu fillo e continúo por min e por todos os nenos que o precisan”, conta. Non foi fácil para a familia, que tivo que deixar pasar un tempo desde a perda do seu fillo para estar en condicións de iniciar un novo proxecto como familia de acollida. Á súa vida chegou primeiro un rapaz de 12 anos procedente dunha familia con escasos recursos económicos e con problemas de drogadicción. O rapaz chegaba con bastante lastre detrás xa que tivera unha mala experiencia na casa de acollida na que estivera. A súa adaptación non foi fácil, e a familia de Mariló tamén tivo que loitar con esa mochila psicolóxica que traen detrás os menores que se atopan nun ambiente que non é o ideal. Sete meses despois da súa chegada, regresou coa súa tía, que solicitou o seu acollemento -existe a modalidade dentro da propia familia, coñecida como acollemento en familia extensa, e acollemento cunha familia allea-.

Despois chegou un meniño de catro anos que leva xa dous na casa de Mariló. No seu caso, a administración tivo que facerse cargo del xa que na familia non o atendían en condicións. “Na barriga e no desenvolvemento do corpo notábaselle que non estaba atendido”, recorda esta nai. Desde que o colleu no colo por primeira vez, o pequeno acurrucouse a ela con total tranquilidade. E así ata agora: “Chegou como un acollemento urxente, para 15 días, e levamos dous anos”. Ten un irmán maior que vive co seu avó, o cal non pode facerse cargo de ambos pero mantén contacto frecuente e visitas co seu neto pequeno. “As familias poden verte como unha especie de rival ao comezo, pero despois agradecen moito o que fas”, salienta Mariló.

“A experiencia é moi gratificante, danche moito máis do que lles dás a eles. Tamén temos o apoio da asociación Acougo, que fai de intermediaria coa Xunta, e está moi pendente de nós”, conta agradecida. As familias teñen unha axuda mensual para cubrir parte dos gastos, pero en ningún caso supón unha ganancia para as familias. O que acolle non o fai por cartos.

Tras case tres anos de experiencia, os nenos acabaron sendo como un fillo máis. “Se antes pensaba que había diferencias entre un neno de acollida ou adoptado, e un biolóxico, agora sei que estaba equivocada”, conclúe Mariló.